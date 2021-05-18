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أمانة الطائف تسخِّر التقنية في خدمة المواطن

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطلقت أمانة الطائف ستة أرقام مخصَّصة لاستقبال الملاحظات والشكاوى والمقترحات، وذلك ضمن جهود الأمانة في تسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي؛ للتسهيل على المواطنين وراحتهم.

 

وتعدّ الأرقام المخصّصة وموقع الأمانة الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي هي القنوات الرسمية للأمانة, وتتمثل الخدمة في أرقام للتواصل عبر "واتساب" لاستقبال البلاغات الخاصة بالخدمات البلدية المُدعَّمة بالصور والفيديو، وسرعة تمريرها للمعالجة من قِبل الإدارات والأقسام بالأمانة.

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