السيسي يشارك في فعاليات قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية والتي انقسمت إلى جلستين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم التوافق خلال القمة على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القاهرة الأفريقية خلال جائحة كورونا.



كما تم التوافق على الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بجائحة كورونا مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في القارة.

