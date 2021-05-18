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حزب مصر الحديثة يعلن تأييده ودعمه لمبادرة الرئيس السيسي في إعمار قطاع غزة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
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أعلن حزب مصر الحديثة دعمه لكافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الاشقاء في فلسطين.

واعرب الحزب خلال بيان له اليوم، عن فخره واعتزازه لما تقوم به القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية بشكل خاص والقضايا العربية بشكل عام.


وأشاد حزب مصر الحديثة، بمبادرة الرئيس السيسي بتخصص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية اعادة الإعمار ، مؤكدا دعمه وتأييده لهذه المبادرة.

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