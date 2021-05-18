حزب مصر الحديثة يعلن تأييده ودعمه لمبادرة الرئيس السيسي في إعمار قطاع غزة









أعلن حزب مصر الحديثة دعمه لكافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الاشقاء في فلسطين.





واعرب الحزب خلال بيان له اليوم، عن فخره واعتزازه لما تقوم به القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية بشكل خاص والقضايا العربية بشكل عام.







