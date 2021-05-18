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الغرف التجارية: تحركات قوية من الاتحاد لتوصيل المساعدات إلى الاشقاء فى غزة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:40 م
علاء عزت
علاء عزت
كساب أحمد
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قال علاء عزت، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الجميع يصطف خلف الرئيس السيسي في أي مبادرة يتخذها أو يعلن عنها، موضحا أن الاتحاد لا يتأخر عن أي مبادرة إعادة إعمار أو مكافحة كوارث.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تفعيل كافة الغرف والشعب للحصول على التبرعات نقدية أو عينية للمساهمة في إعادة إعمار غزة.

وأضاف أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بصفته رئيس الشعبة العامة للمستثمرين في الاتحاد، قام بالتواصل مع كافة المستثمرين في مصر للتبرع العيني أو النقدي.

وأشار علاء عزت، إلى أن هناك تحرك على مستوى الغرف والشعب، موضحا أن النائب أبو العينين علاقاته قوية لا سيما مع منتجي مستلزمات البناء.
واختتم أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، هناك تحرك من أقوى ما يمكن يجرى حاليا وتسليم المساعدات للحكومة لتوصيلها للأشقاء في قطاع غزة

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