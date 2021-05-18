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"رئيس أفريقية النواب" يوضح الهدف من مبادرة السيسى لإعادة إعمار قطاع غزة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة الاعمار في قطاع غزة، تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل فى قلب اهتمامات مصر قيادة وحكومة وشعبًا.

وأوضح" الجبلي" فى بيان له اليوم، أن مبادرة الرئيس السيسي لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، والتى تمثل ضربة البداية لإعادة الإعمار داخل القطاع بعد الدمار الذي تعرض له نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار "رئيس الشئون الإفريقية" بالبرلمان إلى أن هذه المبادرة تؤكد للعالم كله أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على المواقف المصرية والتاريخية لدعم القضية الفلسطينية والاهتمام الكبير من مصر بتقديم جميع أنواع الدعم للفلسطينيين.

وكان قد أعلن الرئيس السيسى عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

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