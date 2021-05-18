السيسي: مصر لا تزال تواجه تحديات متجددة تفرضها جائحة كورونا

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمبادرات الدولية التي تم إطلاقها لمساندة الاقتصاديات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا ومنها مبادرات تعليق خدمة الديون وإعادة هيكلتها.



وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر وجدت ذاتها مضطرة إلى التعامل مع الصعوبات المالية المرتبطة بالجائحة في الوقت الذي تعمل فيه على إنجاح برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي.



وتابع: "لا تزال مصر تواجه التحديات المتجددة التي تفرضها الجائحة وهو نفس الوضع الذي تواجهه دول القارة الأفريقية".



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية والتي انقسمت إلى جلستين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



حيث تم التوافق خلال القمة على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القاهرة الأفريقية خلال جائحة كورونا.



كما تم التوافق على الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بجائحة كورونا مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في القارة.

