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نائبة الفيوم : مصر نموذج يحتذى به في العطاء والوقوف بجانب الأشقاء

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
ريهام على
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أشادت النائبة دكتورة ميرڤت عبد العظيم عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

مؤكدة اليوم الثلاثاء أن مصر تبقى دائمًا النموذج الذي يحتذى به في العطاء وفي الوقوف بجانب الأشقاء حتى في وقت يعاني فيه العالم أجمع من تبعات أزمة اقتصادية طاحنة، كما أن زيارته لباريس لها أهميتها الكبرى أيضًا لطرح رؤية مصر الواضحة والحاسمة تجاه الاوضاع الحالية داخل المنطقة سواء كانت فيما يخص القضايا الليبية والسورية والفلسطينية، موضحة أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تتمتع بثقل خارجي ولها كلمة مسموعة، ومن هنا تنبع أهمية مشاركتها في المؤتمرين، وذلك لتقديم جميع أنواع الدعم في المرحلة الانتقالية في السودان والعمل على إسقاط الديون الخارجية لها.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مصر تتمتع أيضا بمكانة هامة على مستوى الشرق الأوسط بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الشقيقة ومواجهة المشكلات والتحديات التي تتعرض لها، بجانب أن مشاركة الرئيس في قمة دعم الاقتصادات الإفريقية يعكس اهتماما بالغا لدى القيادة السياسية في النهوض بالمنطقة وتمويلها لتحقق نجاحات اقتصادية ملحوظة.

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