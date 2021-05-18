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عاجل| السيسي: العالم لن يتمكن من تجاوز جائحة كورونا دون نفاذ التطعيمات لكافة الدول

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العالم لن يتمكن من تجاوز جائحة كورونا دون نفاذ كافة الدول للتطعيمات اللازمة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية والتي انقسمت إلى جلستين.

حيث تم التوافق خلال القمة على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القاهرة الأفريقية خلال جائحة كورونا.

كما تم التوافق على الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بجائحة كورونا مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في القارة.

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