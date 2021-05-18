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خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ونفى مصدر بالقلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، كل ماتردد حول إجراء محمد محمود عملية تنضيف للركبة، مؤكدا أن اللاعب مصاب بفيروس كورونا فقط لاغير وسوف يعود للملاعب قريبا.

 

وأضاف، أن محمد محمود على بعد أسبوعين من المشاركة في التدريبات الجماعية، وسيقوم بعمل تقويات على الركبة خلال الأيام القادمة عقب تعافيه من كورونا وفقا لبرنامجه العلاجي، قبل أن يشارك في المران الجماعي مع الفريق.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع صن داونز السبت القادم الموافق 22 مايو الجاري، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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