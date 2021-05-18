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متحف مطار مبنى ركاب ٢ يستقبل أول زائر له من المسافرين الترانزيت

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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بعد مرور ساعات قليلة على إفتتاح متحفي الآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، زار متحف مبنى ركاب (٢) عددا من الزائرين المصريين والأجانب كان أولهم سائحة من روسيا.

وأعربت السيدة السائحة عن سعادتها لإقامة هذا المتحف بمطار القاهرة الدولي وإعجابها الشديد بالقطع الأثرية المعروضة به، كما أنه أعطى لها فرصة مشاهدة لمحة من الحضارة المصرية العريقة، مشيرة إلى أن إقامة هذا المتحف فكرة ذكية لتشويق الزائرين وتشجيع حركة السياحة الثقافية.

وحرصت الزائرة على التقاط الصور التذكارية لها مع بعض القطع الأثرية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، و الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قاما صباح اليوم الثلاثاء، بافتتاح متحف الآثار المصرية الذي تم إقامته حديثا بمبنى الركاب رقم (٢)، ومتحف مبنى الركاب رقم (٣) بعد الانتهاء من أعمال توسعته وتطويره، وذلك احتفالا بيوم المتاحف العالمي، وفي إطار خطة الوزارة
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري عن طريق تعزيز أنشطة التسويق والترويج السياحي للمقومات المميزة للمنتج المصري محليا ودوليا وجذب أكبر عدد ممكن من السائحين من مختلف الأسواق والفئات.

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