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أرتيتا حزين لرحيل نجم آرسنال

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الثلاثاء أن المدافع ديفيد لويز سيغادر النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عندما ينتهي عقده الشهر المقبل مشيدا بالدولي البرازيلي.

ومدد قلب الدفاع البالغ عمره "34 عاما"، والذي انضم إلى أرسنال من تشيلسي في 2019، عقده لمدة موسم واحد العام الماضي وهو من أعلى اللاعبين أجرا في النادي.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة كريستال بالاس في الدوري الممتاز الأربعاء: أجرينا مناقشات صريحة جدا في الأشهر القليلة الماضية. قدم لويز للنادي أفضل ما عنده وحاولت مساعدته قدر الإمكان كما حاول النادي أيضا. بعد مناقشات رأينا أنه أفضل توقيت للقيام بذلك الآن.

ويغيب لويز حاليا عن المباريات بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها أمام نيوكاسل يونايتد في وقت سابق هذا الشهر.

وخاض 73 مباراة في كل المسابقات مع النادي المنتمي لشمال لندن. وأضاف أرتيتا: استمتعت بالعمل معه لمدة 18 شهرا. تعلمت منه الكثير. ساعد الفريق كثيرا وأشعر بحزن بالغ لرحيله نظرا للعلاقة الطيبة التي تربطني باللاعبين. إنه لاعب فاز بكل شيء في كرة القدم وحقق ذلك عن جدارة واستحقاق. أتوجه له بالشكر وأتمنى له كل التوفيق مستقبلا لأني متأكد من خلال معرفتي به أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه في الملاعب.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في الدوري برصيد 55 نقطة وسينهي الموسم على ملعبه أمام برايتون يوم الأحد.

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