الصحة تكشف حقيقة دخول كورونا الهندي مصر

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، إنه لا يمكن الحديث عن انخفاض إصابات كورونا خلال الوقت الحالي، إلا بعد انخفاض الإصابات بشكل منتظم لمدة لا تقل عن أسبوعين.



ولفتت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أنه لا تغيير في البرتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا، خاصة أنه لم يظهر أي دواء فعال جديد ضد الفيروس حتى الآن.



وأضافت أن الوزارة تقوم بالتحليل الجيني لفيروس كورونا بشكل دوري للتأكد من عدم وصول السلالة الهندية، وحتى الآن لم نرصد السلالة الجديدة.

