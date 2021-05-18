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"محامي شمال القاهرة": مصر وضعت المجتمع الدولى بأسره أمام مسئولياته التاريخية لدعم الشعب الفلسطيني

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أشاد عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، التي تشهدها فلسطيين.

وأكد محي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر كانت ومازالت هي المدافع الرئيسي عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينين المشروعة في إقامة دولتهم والتمتع بكافة حقوقهم.

وأضاف محي أن مصر لم تتأخر لحظة عن القضية الفلسطينية وان القيادة المصرية من اول يوم عدوان على فلسطين وموقفها واضح وقدمت كل الدعم للأخوة الفلسطينيين من موقف سياسي او دعم مادي ومعنوي، ووضعت المجتمع الدولى بأسره أمام مسئولياته التاريخية لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى والوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

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