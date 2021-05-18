شكري: مصر توفر كافة سبل الدعم للسودان سياسيا واقتصاديا وثقافيا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر توفر كل الدعم السياسي والاقتصادي والثقافي لدعم السودان وهناك تنسيق هام مع السودان في هذه المرحلة الصعبة لمواجهة التحديات التي تواجه السودان.



وأضاف "شكري"، خلال حواره مع فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون، لمؤتمر دعم السودان، وحضور عدد من القادة للتعبير عن الدعم السياسي والاقتصادي للسودان تصب في تحقيق الاستقرار وتحقيق طموحات الشعب السوداني.



وتابع وزير الخارجية، أن وجود مصر يعزز من التكاتف الدولي والإقليمي في دعم السودان.

