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وصول منتخب مصر لكرة اليد المعسكر التدريبي بمدينة الغردقة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
محمد طه
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وصل منتخب كرة اليد، مساء اليوم الثلاثاء، لأحد فنادق مدينة الغردقة لإقامة معسكره التدريبي استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 والمقرر اقامتها يولیو المقبل.

واستقبل الفندق المستضيف لمنتخب كرة اليد لاعبي المنتخب بالمزمار البلدي والورود، وقال محمد عيد سليمان أحد مديري مجموعة الفنادق المستضيفة للمعسكر ان تم اعداد استقبال للمنتخب يليق بأحد أبطال العالم في كرة اليد حيث تم إستقبالهم بالورود وفرق الطبل والمزمار البلدي.

واضاف سليمان أن المنتخب المصري لكرة اليد سيقضي معسكر لمدة 14 يوم في معسكر مغلق بالغردقة في نفس المنتجع الرياضي الذي أقيم فيه المنتخب معسكره التدريبي قبل بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي استضافتها مصر في شهر يناير الماضي من العام الجاري وذلك بناء على رغبة المدير الفني الاسباني روبرتو جارسيا.

وتابع: ان تم توفير جميع الامكانيات للاعبي منتخب كرة اليد لافتا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محطة أنظار الفرق العالمية الكبرى.

من جانبهم اشاد لاعبي منتخب مدة اليد والمدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا باروندو بالمعسكر الآول بالغردقة والذي أقيم في شهر أغسطس الماضي وتحقيق نجاح كبير من أدارة المنتجع وتوفير كل سبل الراحة والآحترافية الفندقية.

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