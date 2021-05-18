وزير الخارجية: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية، ومصر في صدارة المدافع عن تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة حتى تستطيع شعوب المنطقة أن تقدم على توفير الرفاهية لشعوبها.



وأضاف "شكرى"، خلال حواره مع فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أنه منذ التوترات التي حدثت في العشر الأواخر من رمضان والتي أدت إلى احتدام الموقف، وهذا حدث بالفعل وهناك اتصال وثيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لاحتواء الازمة ووقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في فلسطين، ومنعًا لتفاخم الوضع أو توسيع رقعة الصراع والأثر الذي يعود على المنطقة بأكملها.



وتابع وزير الخارجية، أن هناك اجتماع للمجلس الأوروبي غدًا، وسوف نحرص أن تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالوقف الفوري لإطلاق النار وللعمليات العسكرية، موضحًا أن الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لمعاناة وأمر غير محتمل، مشددًا على ضرورة أن ترتقي الأطراف الدولية كافة وأطراف الأزمة إلى مستوى المسئولية لحماية الأبرياء من هذه الاعمال.