عاجل.. بنزيما يعود إلى صفوف منتخب فرنسا





وأحرز بنزيمة 29 هدفا مع ريال مدريد في كل المنافسات خلال الموسم الحالي ولم يشارك مع منتخب فرنسا منذ 2015 وهو ينتظر محاكمة في قضية ابتزاز في أكتوبر المقبل.





وقال بنزيمة في 2016 عندما استبعده ديشان من التشكيلة إن مدرب فرنسا خضع لضغوط "العنصريين" في فرنسا.

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني إلى صفوف المنتخب الفرنسي استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية.