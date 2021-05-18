الصحة تكشف حقيقة عودة الجماهير للملاعب (فيديو)

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، إن الدولة توفر كل الدعم، لكي تتحول مصر لمصدر لإنتاج لقاحات كورونا لمصر والمنطقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أن اللقاح لن يكون لمدة موسم واحد، ولكنه سيكون لمدد متواصلة.



ولفتت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن قرار عودة الجماهير للملاعب يشارك فيه الكثير من القطاعات، ويتخذ من قبل مجلس الوزراء بعد استعراض الوضع الوبائي من قبل وزارة الصحة.



وتابعت مستشارة وزيرة الصحة: "لا يوجد اجابة محددة الآن عن موعد عودة الجماهير، والرأي يكون توافقي بعد مناقشات بين الكثير من القطاعات".

