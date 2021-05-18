عاجل.. كارتيرون يحدد صفقات الزمالك الجديدة

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مسئولي اللجنة المؤقتة التي تدير النادي، احتياجه لتدعيم بعض المراكز خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون طلب التعاقد مع صانع ألعاب قوي، خاصة وأن الفارس الأبيض يعاني في هذا المركز حاليًا، وبخاصة وأنه لا يوجد في هذا المركز سوى يوسف أوباما.









وتابع المصدر، أن كارتيرون طلب التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، وسيراميكا كليوباترا الحالي، في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه اللاعب مع سيراميكا خلال الفترة الحالية.





وأشار المصدر، أن كارتيرون طلب أيضًا التعاقد مع أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز الحالي والزمالك السابق، خاصة وأنه مقتنع بإمكانياته ويرى أنه قادر على التواجد بجوار طارق حامد.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.