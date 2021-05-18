"سرايا القدس" تعلن استهداف مدينة أسدود جنوب إسرائيل

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم الثلاثاء، عن استهدافها مدينة أسدود جنوب إسرائيل.

وقالت "سرايا القدس" في بيان مقتضب نشرته عبر تطبيق "تيليغرام": "ساعة البهاء تدق من جديد لترد على جرائم الاحتلال".

وأضافت أن قواتها "تستهدف مدينة أسدود المحتلة بصليات صاروخية مكثفة".

من جانبها، أفادت شبكة "روسيا اليوم" بإطلاق صافرات الإنذار في مدينة أسدود جنوب إسرائيل وسط استمرار عمليات القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 213 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 61 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1400 جريح، كما قتل 25 على الأقل جراء الاشتباكات في الضفة الغربية.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت، عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة عشرات آخرين.