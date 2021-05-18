Advertisements

"سرايا القدس" تعلن استهداف مدينة أسدود جنوب إسرائيل

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم الثلاثاء، عن استهدافها مدينة أسدود جنوب إسرائيل.

 

وقالت "سرايا القدس" في بيان مقتضب نشرته عبر تطبيق "تيليغرام": "ساعة البهاء تدق من جديد لترد على جرائم الاحتلال".

 

وأضافت أن قواتها "تستهدف مدينة أسدود المحتلة بصليات صاروخية مكثفة".

 

من جانبها، أفادت شبكة "روسيا اليوم" بإطلاق صافرات الإنذار في مدينة أسدود جنوب إسرائيل وسط استمرار عمليات القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

 

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 213 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 61 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1400 جريح، كما قتل 25 على الأقل جراء الاشتباكات في الضفة الغربية.

 

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت، عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة عشرات آخرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع غزه سرايا القدس سرايا الشيخ جراح اسدود

أخبار تهمك

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يصدم بيراميدز بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ أقل من ساعتين

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ يوم

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 22 ساعة

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جوارديولا يصدم أجويرو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

صحيفة عبرية: إسرائيل تستعد لعملية في غزة

نتنياهو يصدر تعليماته للجيش بتكثيف الهجمات على غزة

فشلت إسرائيل في اغتياله.. ما لا تعرفه عن أكرم العجوري

"اغتيال قيادي جهادي وتهديد إسرائيلي".. مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

غارات جوية إسرائيلية وقذائف صاروخية جديدة على غزة

"غارات على غزة".. أبرز مستجدات الأوضاع في فلسطين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

07:17 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

04:56 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله