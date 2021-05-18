"كانت بتنظف الشباك".. التحريات تكشف عن سر وفاة طفلة بالهرم

استمعت أجهزة الأمن بالجيزة إلى أقوال أسرة الطفلة التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بأحد العقارات بمنطقة الهرم غربي المحافظة، وأكدوا على عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.





وأضافوا أنها كانت تنظف نافذة الغرفة، وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطت ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.. " كانت بتنظف الشباك ووقعت".







كان تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بسقوط طفلة من علو، ووفاتها متأثرة بإصابتها.





انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط طفلة عمرها 13 سنة، من الطابق السادس.





ويستمع رجال المباحث إلى أقوال أسرة الطفلة للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبيان وجود شبهة جنائية حول وفاتها من عدمه.





وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

