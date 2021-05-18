وزير الاستثمار السوداني: نتوقع إلغاء أغلب الديون في يونيو القادم.. ودعم مصر لنا أمر محمود



قال الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار السوداني، إن مؤتمر دعم السودان بباريس ناقش الفرص الاستثمارية المطروحة بـ 4 قطاعات رئيسية وهي قطاع الطاقة والتعدين والزراعة والنقل والبنية التحتية والتحول الرقمي والاتصالات، وكان هناك تجاوب كبير لدعم السودان في هذا السودان نفذت شروط صندوق النقد الدولي وأصبح مؤهلًا للاندماج في المجتمع الدولي، منوهًا بأن نتائج المؤتمر تؤهل السودان للاندماج في المجتمع الدولي.



وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أننا تناقشنا على هامش المؤتمر مع عدد كبير من المستثمرين حول الاستثمار في قطاع الزراعة والتعدين، موضحًا أن هناك مشروعات كبيرة مطروحة لم تعرض بالمؤتمر، وعرضت بموقع الوزارة في عدد كبير من القطاعات، وهي مشروعات مطروحة للعالم أجمع للاستثمار فيها، منوهًا بأن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن الحديث عن دعم مصر للسودان، وهو أمر محمود جدًا، خاصة في ظل العلاقة الوطيدة بين مصر والسودان.



وتابع وزير الاستثمار السوداني، أننا نأمل في تذليل جميع عقبات الاستثمار واستكمال مشروعات الربط الكهربائي والسكك الحديدية، منوهًا بأنه يتوقع إلغاء أغلب الديون في يونيو القادم.