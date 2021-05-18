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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في كافة المحافظات

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:40 م
حالة الطقس ودرجات الحرارة
حالة الطقس ودرجات الحرارة
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء، الموافق الـ19 من مايو 2021، في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الهيئة، ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء لتصل إلى 41 درجة للعظمي في جنوب الصعيد، مع وجود نشاط للرياح على معظم الأماكن خلال الغد.

حالة طقس الغد 

وأوضحت الهيئة أن الطقس غدا خلال النهار يكو نشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء وحار على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري، بينما يكون الطقس على السواحل الشمالية مائل للحرارة.

طقس الأربعاء

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الأربعاء خلال ساعات الليل يكون لطيفاً على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري ومعتدل على الأماكن شديدة الحرارة نهارًا وهي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس وحركة الأمواج 

وأضافت: "وتكون حالة البحر المتوسط معتدل والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف، بينما يكون البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح بين 3 أمتار ومترين ونصف والرياح شمالية غربية".

الظواهر المتوقعة وطقس الغد

وتابعت: "من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس في مصر غدًا وجود نشاط للرياح على الوجه البحري والسواحل الشرقية وكذلك على القاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وتكون الرياح على فترات متقطعة".

رياح على شمال وجنوب الصعيد

وقالت "الأرصاد إنها تتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بينما تكون شمالية شرقية على القاهرة الكبري وسرعتها 16 عقدة، وكذلك تكون السرعة 16 عقدة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وتنخفض إلى 13 عقدة على جنوب الصعيد.

نسب الرطوبة المتوقعة غداً

وأتمت: "وتكون الرطوبة النسبية المتوقعة ضمن أحوال الطقس غدًا القاهرة الكبري 70-35، والسواحل الشمالية 85-40، وشمال الصعيد 40-25، وجنوب الصعيد 25-15 درجة".

درجات الحرارة المتوقعة غداً

القاهرة 
35-20

الإسكندرية 
29-19

طنطا 
33-19

شبين الكوم 
34-19

دمنهور 
31-18

بلطيم 
29-18

مطروح 
25-17

بورسعيد 
26-21

دمياط 
26-20

الزقازيق 
34-19

المنصورة 
33-19

الإسماعيلية 
35-18

السويس 
35-19

العريش 
28-19

نويبع 
35-25

كاترين 
33-18

شرم الشيخ 
38-27

الغردقة 
37-25
إدفو 
41-24

الأقصر 
40-23

أسوان 
40-24

أسيوط 
37-20

سوهاج 37-21

قنا 
39-23

أبوسمبل 
39-23

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