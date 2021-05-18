أحمد موسى: مصر الوحيدة الداعمة لفلسطين على الأرض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تدعم فلسطين المحتلة بأكملها من غزة حتى رام الله، وكافة المناطق الواقعة تحت الاحتلال وليس غزة وحدها، متابعًا «ادعم الأشقاء بفعل مش بكلمتين».



وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، غزة قريبة من المصريين وليست بعيدة ويفصلنا عنها بوابة فقط، وهي قضيتنا منذ الأزل من عام 1948 ولم نتخل عنها يوما منذ الرئيس جمال عبد الناصر وحتى يومنا هذا.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن العدوان الإسرائيلي يحاول تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، مؤكدا أن مصر تقدمت بمبادرة لإعادة إعمار غزة وإصلاح ما افسده الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.



وأضاف أن مصر الدولة العربية الوحيدة الموجودة على الأرض في فلسطين، مشددًا على أن الدعم المصري للشعب الفلسطيني موجود بالفعل على أرض الواقع وليس مجرد كلام.

