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رامز جلال ينشر مقطع فيديو مع شيماء سيف من كواليس "أحمد نوتردام"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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نشر الفنان رامز جلال مقطع فيديو من كواليس في فيلم " أحمد نوتردام'" وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" .

ظهر الفنان رامز جلال بمقطع فيديو وهو يفعل المقلب بالفنانة شيماء سيف وعلق قائلاً :" كواليس أحمد نوتردام.


الجدير بالذكر ان الفيلم بطولة رامز جلال ، غاده عادل ، بيومي فؤاد ، انتصار، شيماء سيف ، حمدي الميرغني ، خالد الصاوي ، تأليف لؤي السيد إخراج محمود كريم

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