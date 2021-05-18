فوز الترام ودلفى والمعمورة وإيتاى فى القسم الثالث





أسفرت الجولة الخامسة والعشرون من عمر المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث عن فوز الترام على القبارى بهدف دون رد سجله إسلام سامى .





وفاز مياه البحيرة بقيادة هانى توشكى على البترول بهدف دون رد أيضاً سجله خالد على .





وفاز دلفى على رشيد بأربعة أهداف دون رد سجلهم كلا من : كريم شطا ، أحمد فتحى ، أحمد جابر ، راضى زيكا .





وفاز إيتاى البارود على حوش عيسى بأربعة أهداف دون رد أيضاً وجاءت الأهداف عن طريق محمد جمعة الذى سجل هدفين كما سجل كلا من محمود شعبان ، حسن مدكور هدف .





وفاز المعمورة بقيادة محمود طه على العبور بثلاثة أهداف مقابل لاشيء سجلها محمد بيكو هدفين وخالد عبد السلام هدف .





وفقد المجد صاحب المركز الأول نقطتين بتعادله مع الدلنجات بهدف لكل فريق حيث سجل محمد سعد هدف المجد بينما سجل صاموله هدف الدلنجات .





وتعادل بدر على ملعبة مع غزل كفر الدوار بهدفين لكل فريق حيث سجلا محمد خالد ، محمد عبد الجليل هدفى بدر بينما سجلا أحمد ممدوح ، صبرى ربيع هدفى كفر الدوار .





وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة نهضة العامرية وكفر بولين .





وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى :





1 - المجد 55 نقطة

2 - الدلنجات 48 نقطة

3 - اسكندرية للبترول 47 نقطة

4 - المعمورة 45 نقطة

5 - دلفى 43 نقطة

6 - مياه البحيرة 39 نقطة

7 - نهضة العامرية 39 نقطة

8 - الترام 37 نقطة

9 - إيتاى البارود 35 نقطة

10 - بدر 30نقطة

11 - العبور 26 نقطة

12 - حوش عيسى 25 نقطة

13 - القبارى 25 نقطة

14 - غزل كفر الدوار 24 نقطة

15 - كفر بولين 17 نقطة

16 - رشيد 8نقاط .