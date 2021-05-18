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فوز الترام ودلفى والمعمورة وإيتاى فى القسم الثالث
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:51 م
إسلام عودة
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أسفرت الجولة الخامسة والعشرون من عمر المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث عن فوز الترام على القبارى بهدف دون رد سجله إسلام سامى .
وفاز مياه البحيرة بقيادة هانى توشكى على البترول بهدف دون رد أيضاً سجله خالد على .
وفاز دلفى على رشيد بأربعة أهداف دون رد سجلهم كلا من : كريم شطا ، أحمد فتحى ، أحمد جابر ، راضى زيكا .
وفاز إيتاى البارود على حوش عيسى بأربعة أهداف دون رد أيضاً وجاءت الأهداف عن طريق محمد جمعة الذى سجل هدفين كما سجل كلا من محمود شعبان ، حسن مدكور هدف .
وفاز المعمورة بقيادة محمود طه على العبور بثلاثة أهداف مقابل لاشيء سجلها محمد بيكو هدفين وخالد عبد السلام هدف .
وفقد المجد صاحب المركز الأول نقطتين بتعادله مع الدلنجات بهدف لكل فريق حيث سجل محمد سعد هدف المجد بينما سجل صاموله هدف الدلنجات .
وتعادل بدر على ملعبة مع غزل كفر الدوار بهدفين لكل فريق حيث سجلا محمد خالد ، محمد عبد الجليل هدفى بدر بينما سجلا أحمد ممدوح ، صبرى ربيع هدفى كفر الدوار .
وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة نهضة العامرية وكفر بولين .
وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى :
1 - المجد 55 نقطة
2 - الدلنجات 48 نقطة
3 - اسكندرية للبترول 47 نقطة
4 - المعمورة 45 نقطة
5 - دلفى 43 نقطة
6 - مياه البحيرة 39 نقطة
7 - نهضة العامرية 39 نقطة
8 - الترام 37 نقطة
9 - إيتاى البارود 35 نقطة
10 - بدر 30نقطة
11 - العبور 26 نقطة
12 - حوش عيسى 25 نقطة
13 - القبارى 25 نقطة
14 - غزل كفر الدوار 24 نقطة
15 - كفر بولين 17 نقطة
16 - رشيد 8نقاط .
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