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فوز الترام ودلفى والمعمورة وإيتاى فى القسم الثالث

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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أسفرت الجولة الخامسة والعشرون من عمر المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث عن فوز الترام على القبارى بهدف دون رد سجله إسلام سامى .

وفاز مياه البحيرة بقيادة هانى توشكى على البترول بهدف دون رد أيضاً سجله خالد على . 

وفاز دلفى على رشيد بأربعة أهداف دون رد سجلهم كلا من : كريم شطا ، أحمد فتحى ، أحمد جابر ، راضى زيكا . 

وفاز إيتاى البارود على حوش عيسى بأربعة أهداف دون رد أيضاً وجاءت الأهداف عن طريق محمد جمعة الذى سجل هدفين كما سجل كلا من محمود شعبان ، حسن مدكور هدف . 

وفاز المعمورة بقيادة محمود طه على العبور بثلاثة أهداف مقابل لاشيء سجلها محمد بيكو هدفين وخالد عبد السلام هدف . 

وفقد المجد صاحب المركز الأول نقطتين بتعادله مع الدلنجات بهدف لكل فريق حيث سجل محمد سعد هدف المجد بينما سجل صاموله هدف الدلنجات . 

وتعادل بدر على ملعبة مع غزل كفر الدوار بهدفين لكل فريق حيث سجلا محمد خالد ، محمد عبد الجليل هدفى بدر بينما سجلا أحمد ممدوح ، صبرى ربيع هدفى كفر الدوار . 

وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة نهضة العامرية وكفر بولين . 

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة كالآتى : 

1 - المجد 55 نقطة 
2 - الدلنجات 48 نقطة 
3 - اسكندرية للبترول 47 نقطة 
4 - المعمورة 45 نقطة 
5 - دلفى 43 نقطة 
6 - مياه البحيرة 39 نقطة 
7 - نهضة العامرية 39 نقطة 
8 - الترام 37 نقطة 
9 - إيتاى البارود 35 نقطة 
10 - بدر 30نقطة 
11 - العبور 26 نقطة 
12 - حوش عيسى 25 نقطة 
13 - القبارى 25 نقطة 
14 - غزل كفر الدوار 24 نقطة 
15 - كفر بولين 17 نقطة 
16 - رشيد 8نقاط .

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