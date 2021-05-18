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استاذ المناعه يكشف اخر تطورات فيروس كورونا والتحورات الجديده فى العالم

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور وليد الخطيب، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إن فيروس كورونا انتشر إلى العالم أجمع خلال أيام، ولهذا يجب توخي الحذر، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، من خلال تحقيق الابتعاد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.

وتابع "الخطيب"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المواطن عليه أن يقبل على اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والابتعاد عن أي شائعات تؤدي إلى الاحجام عن أخذ اللقاح، خاصة أن اللقاح هو العامل الرئيسي الذي يحجم الفيروس، ويمنع انتشاره، وتطويره.

ولفت إلى أن الطفرات التي تحدث في الفيروس قد تحد من فاعلية اللقاح، ولكنها لا تلغي تأثيره، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100% في منع الإصابة من فيروس كورونا، وفي حال حدوث إصابة مع تلقي اللقاح تكون الإصابة بسيطة، ويمكن التعافي منها بسهولة.

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