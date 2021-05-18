العثور على جثة فتاة طافية بمياة النيل بمصر القديمة

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة فتاة طافية بمياة النيل بمنطقة مصر القديمة.



تلقى قسم شرطة مصر القديمه بلاغا من الأهالى بأكتشاف جثه طافيه بالنيل بمنطقه اثر النبي - دائرة القسم وبألأنتقال بالفحص ومناظرة الجثه تبين انها لأنثي فى منتصف العقد الثانى قحميه اللون ذو شعر أسود وحافية القدمين ترتدى بنطال أزرق اللون أسفله بنطال قطن أبيض اللون وفانله بيج اللون أسفلها فانله صفراء اللون مجهوله الاسم والهويه

وتبين عدم وجود اي اصابات بالجثه وتم تحرير المحضر اللازم واخطار النيابه العامه للتحقيق.