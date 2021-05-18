Advertisements

ضبط شقيقين بتهمة سرقة أجهزة مدرسة بالسلام

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على شقيقين بتهمة سرقة أجهزة من داخل مدرسة إعدادى بمنطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام ثان قام بلاغا مفادة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وبتفريغ الكاميرات واجراء لتحريات اللازمة، تم ضبط المتهمين وتبين انهم كلا من م ح، 36 سنة، عاطل ومسجل خطر، وشقيقة ح ح، "34 سنة عاطل وومسجل خطر.

وتم ضبطهم وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر وطابعة سرقوها من داخل المدرسة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يحدد صفقات الزمالك الجديدة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ يوم

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ ساعتين

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ ساعتين و 16 دقيقة

جوارديولا يصدم أجويرو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

07:17 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

08:28 م

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

04:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله