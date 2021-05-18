ضبط شقيقين بتهمة سرقة أجهزة مدرسة بالسلام



وتم ضبطهم وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر وطابعة سرقوها من داخل المدرسة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على شقيقين بتهمة سرقة أجهزة من داخل مدرسة إعدادى بمنطقة السلام.تلقى قسم شرطة السلام ثان قام بلاغا مفادة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وبتفريغ الكاميرات واجراء لتحريات اللازمة، تم ضبط المتهمين وتبين انهم كلا من م ح، 36 سنة، عاطل ومسجل خطر، وشقيقة ح ح، "34 سنة عاطل وومسجل خطر.