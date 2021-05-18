أحمد موسى: BBC قناة فاشلة تركت أحداث غزة وتهاجم مصر والإمارات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة « bbc »البريطانية الناطقة باللغة العربية قدمت أفشل تغطية للعدوان على غزة، حيث إنها تركت الصواريخ التي تمطر فوق رؤوس سكان غزة العزل، وذهبت لتستضيف من يشتمون مصر والإمارات من أمريكا.



وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الـ « bbc » لا تعرف المهنية وما تقدمه أبعد ما يكون عنها.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن القناة ظلت تعيد حوارا لمدة أسبوعا رغم كونه لا يحوي معلومة واحدة ومع شخصية لا حيثية لها ما يبرهن على فشلها.



واستطرد موسى: أن القناة البريطانية تهاجم مصر لمساعدتها أشقائها في فلسطين وسعيها الدائم لوقف العدوان الواقع عليهم، موضحا أنها تتجاهل ما يحدث في لندن لتهاجم مصر.



ومن ناحية أخرى، أشار موسى، إلى أن مصر تريد ذهاب 3 ملايين مصري إلى ليبيا ولكن عبر المنافذ والسبل الشرعية لإعادة إحيائها وتعميرها، كما يوجد تنسيق عالي المستوى مع العراق لإعادة تأهليه وتعميره



