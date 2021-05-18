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الأمين العام للجاية المصرية في فرنسا لـ "الفجر": الرئيس السيسي زعيم العصر

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:58 م
عبد الحميد نقريش
عبد الحميد نقريش
دعاء جمال
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قال عبدالحميد نقريش الامين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وممثل فرنسا بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج  إن الرئيس السيسي يذكرنا بالزعيم الراحل الرئيس جمال عبدالناصر.

 

وأضاف "نقريش" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" :"الرئيس السيسي  يذكرنا بناصر حيث أعلن اليوم من باريس عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة مع قيام بعض الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الاعماروذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في العاصمة الباريسية  بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".

 

وتابع:"ذلك يعكس مدي حرص الرئيس السيسي والدولة المصرية علي القضية الفلسطينية وعلي اشقائنا الفلسطينيين، حيث أوضح الرئيس السيسي أن مصر تبذل جهودا دائما في هذا الإطار".

 

وثمن الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا مبادرة الرئيس السيسي ودعا "نقريش" الدول العربية بالاشتراك في دعم عملية إعادة الاعمار والوقوف صفا واحدا بجانب اشقائنا الفلسطينيين.

 

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قطاع غزه فلسطين عبد الحميد نقريش إعادة الاعمار إعادة إعمار غزة

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