"عودة القناص".. ماذا قدم كريم بنزيما في 81 مباراة مع منتخب فرنسا؟ (أرقام)

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا ضم كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني لقائمة المنتخب الفرنسي استعدادًا للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) والتي ستقام هذا الصيف.





وعاد كريم بنزيما لمنتخب فرنسا بعد استبعاده لمدة 6 سنوات تقريبًا من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في البطولات الكبرى، قبل أن يقرر ديشامب العفو عنه واستدعائه للتواجد في قائمة منتخب الديوك الفرنسية التي تستعد للمشاركة في بطولة أمم أوروبا المقبلة، ليقود هجوم المنتخب بجانب الثنائي كيليان مبابي وأنطوان جريزمان.





ويقع منتخب فرنسا في المجموعة السادسة في بطولة أمم أوروبا إلى جانب منتخبات (البرتغال وألمانيا والمجر)





أرقام كريم بنزيما مع منتخب فرنسا





انضم كريم بنزيما لمنتخب فرنسا للمرة الأولى في 28 مارس لعام 2007 تحت قيادة المدرب السابق ريمون دومينيك، وكان عمره وقتها 19 عامًا و3 أشهر، وخاض مباراته الدولية الأولى ضد منتخب النمسا وكانت مباراة ودية ولعب 45 دقيقة فقط، وسجل هدفًا وقاد منتخب الديوك الفرنسية للفوز بنتيجة 1-0.





خاض "بنزيما" 81 مباراة دولية مع منتخب فرنسا بإجمالي دقائق لعب فعلية 5130 دقيقة في مختلف البطولات، وسجل 27 هدفًا، وصنع 18 آخرين، ولم يحصل على أي بطاقات ملونة في مبارياته مع منتخب بلاده.





شارك نجم ريال مدريد في 41 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وسجل 15 هدفا وصنع 18 آخرين، بينما خاض 17 مباراة في تصفيات كأس العالم وسجل 4 أهداف، وصنع هدفين، ولعب 12 مباراة في تصفيات أمم أوروبا وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.





كما شارك "بنزيما" في 5 مباريات بكأس العالم عامي 2010، 2014، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، كما شارك في نسختي بطولة أمم أوروبا 2008، 2012، ولم يسجل أهداف بينما صنع هدفين.





آخر مباراة دولية خاضها كريم بنزيما مع منتخب فرنسا كانت مباراة ودية ضد منتخب أرمينيا وأقيمت يوم 8 أكتوبر لعام 2015، وفاز المنتخب الفرنسي برباعية نظيفة، وسجل نجم الريال هدفين وصنع هدفًا خلال 81 دقيقة فقط لعبها بالمباراة.





وبعيدًا عن مشاركاته مع منتخب فرنسا الأول، شارك "بنزيما" مع المنتخب الفرنسي تحت 17 عامًا في 4 مباريات وسجل هدف وحيد وتوج معه ببطولة أوروبا للشباب، كما شارك في 17 مباراة مع منتخب تحت 18 عامًا وسجل 14 هدفًا، كما خاض 9 مباريات مع منتخب تحت 19 عامًا وسجل 5 أهداف، ولعب 5 مباريات مع منتخب تحت 21 عامًا ولم يسجل أهداف.