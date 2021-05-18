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عودة بنزيما.. ديشامب يعلن قائمة منتخب فرنسا استعدادًا لليورو

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن ديدييه ديشامب المدير الغني لمنتخب فرنسا قائمة الديوك الفرنسية التي وقع عليها اختياره للمشاركة في بطولة اليورو.


وشهدت القائمة عودة كريم بنزيمة للمرة الأولى منذ ٥ سنوات، بعدما تم استبعاده قبل ذلك من جانب المدرب ديدييه ديشامب.


وأعلن ديشامب بأن بنزيمة تم استدعائه لمنتخب فرنسا مرة أخرى كي يكون مهاجمًا أساسيًا في تشكيل الديوك.

وضمت القائمة كلًا من :-

حراسة المرمى: هوجو لوريس – ستيف مانداندا – ميك مايجنان

الدفاع: رافائيل فاران – كليمنت لونجليه – برسينيل كيمبيبي – لوكاس ديني – لوكاس هيرنانديز – كورت زوما – بنجامين بافار – ليو دوبوا – جول كوندي

الوسط: نجولو كانتي– بول بوجبا – أدريان رابيو – كورنتين توليسو – موسى سيسكوكو

الهجوم: كيليان مبابي – كريم بنزيمة – أوليفييه جيرو – ماركوس تورام – كينجسلي كومان – وسام بن يدر – أنطوان جريزمان – توماس ليمار – عثمان ديمبلي.

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