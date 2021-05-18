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هدي الأتربي تروج لفيلم "ماما حامل"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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روجت الفنانة هدي الاتربى لفيلمها الجديد "ماما حامل" وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

نشرت الفنانة هدي الاتربى صورة تجمعها بالفنان حمدي الميرغني ومحمد سلام من داخل كواليس فيلم " ماما حامل "


الجدير بالذكر أن هدي الاتربى كانت تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل " ضل راجل" للفنان ياسر جلال، نرمين الفقي، نور، ياسمين رئيس، عصام السقا، محمد إبراهيم يسري، نهاد نور، ميدو عادل وتأليف احمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح.

مسلسل " اللي مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، عايدة رياض،تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفي فكري

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