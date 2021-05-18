هدي الأتربي تروج لفيلم "ماما حامل"

روجت الفنانة هدي الاتربى لفيلمها الجديد "ماما حامل" وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



نشرت الفنانة هدي الاتربى صورة تجمعها بالفنان حمدي الميرغني ومحمد سلام من داخل كواليس فيلم " ماما حامل "





الجدير بالذكر أن هدي الاتربى كانت تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل " ضل راجل" للفنان ياسر جلال، نرمين الفقي، نور، ياسمين رئيس، عصام السقا، محمد إبراهيم يسري، نهاد نور، ميدو عادل وتأليف احمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح.



مسلسل " اللي مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، عايدة رياض،تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفي فكري