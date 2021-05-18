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هدي الأتربي تروج لفيلم "ماما حامل"
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:26 م
آيه عبد العزيز
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روجت الفنانة هدي الاتربى لفيلمها الجديد "ماما حامل" وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشرت الفنانة هدي الاتربى صورة تجمعها بالفنان حمدي الميرغني ومحمد سلام من داخل كواليس فيلم " ماما حامل "
الجدير بالذكر أن هدي الاتربى كانت تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل " ضل راجل" للفنان ياسر جلال، نرمين الفقي، نور، ياسمين رئيس، عصام السقا، محمد إبراهيم يسري، نهاد نور، ميدو عادل وتأليف احمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح.
مسلسل " اللي مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، عايدة رياض،تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفي فكري
نشرت الفنانة هدي الاتربى صورة تجمعها بالفنان حمدي الميرغني ومحمد سلام من داخل كواليس فيلم " ماما حامل "
الجدير بالذكر أن هدي الاتربى كانت تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل " ضل راجل" للفنان ياسر جلال، نرمين الفقي، نور، ياسمين رئيس، عصام السقا، محمد إبراهيم يسري، نهاد نور، ميدو عادل وتأليف احمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح.
مسلسل " اللي مالوش كبير" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، عايدة رياض،تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفي فكري
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