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ديشامب يكشف كواليس عودة كريم بنزيمة إلى منتخب فرنسا

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تحدث ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن كواليس عودة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لقائمة الديوك الفرنسية التي تستعد لخوض اليورو.

 

 

ديشامب قال في المؤتمر الصحفي :"التقيت أنا وبنزيما وتحدثنا مليًا ثم اتخذت هذا القرار".

 

 

وأضاف :"أنا وبنزيمة كنا بحاجة إلى تلك المحادثة، بصفتي مدربًا للمنتخب الوطني كنت دائمًا أنظر إلى ما هو أبعد من شعوري الشخصي".

 

 

وتابع :"اتصلت ببنزيمة لأنه سيرفع من جودة المنتخب، لم أستدعيه لكي أجلسه على مقاعد البدلاء".

 

وواصل :" لا أستطيع أن أقول أي شيء من المحادثة، المهم أنه عاد، هذا هو القرار الذي تحدثنا عنه. لن أعطي تفاصيل عن اللقاء، الأمر بيننا، كان علينا أن نتحدث".

 

 

وأردف :"لن أخبركم بكلمة واحدة من المحادثة التي دارت بيني وبين بنزيما. هذا سيبقى بيننا نحن الاثنين".

 

 

واختتم :"كريم بنزيما لن يكون على مقاعد البدلاء، اخترته لكي يكون واحدًا من العناصر الأساسية".

 

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