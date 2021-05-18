ديشامب يكشف كواليس عودة كريم بنزيمة إلى منتخب فرنسا
تحدث
ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن كواليس عودة كريم بنزيمة مهاجم ريال
مدريد لقائمة الديوك الفرنسية التي تستعد لخوض اليورو.
ديشامب
قال في المؤتمر الصحفي :"التقيت أنا وبنزيما وتحدثنا مليًا ثم اتخذت هذا
القرار".
وأضاف
:"أنا وبنزيمة كنا بحاجة إلى تلك المحادثة، بصفتي مدربًا للمنتخب الوطني كنت
دائمًا أنظر إلى ما هو أبعد من شعوري الشخصي".
وتابع
:"اتصلت ببنزيمة لأنه سيرفع من جودة المنتخب، لم أستدعيه لكي أجلسه على مقاعد
البدلاء".
وواصل
:" لا أستطيع أن أقول أي شيء من المحادثة، المهم أنه عاد، هذا هو القرار الذي
تحدثنا عنه. لن أعطي تفاصيل عن اللقاء، الأمر بيننا، كان علينا أن نتحدث".
وأردف
:"لن أخبركم بكلمة واحدة من المحادثة التي دارت بيني وبين بنزيما. هذا سيبقى
بيننا نحن الاثنين".
واختتم
:"كريم بنزيما لن يكون على مقاعد البدلاء، اخترته لكي يكون واحدًا من العناصر
الأساسية".