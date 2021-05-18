Advertisements

"النقد الدولي" يتوقع نمو اقتصاديات إفريقيا بنحو 3.2 % في 2021

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
Advertisements
"النقد الدولي" يتوقع نمو اقتصاديات إفريقيا بنحو 3.2 % في 2021

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا إن اقتصاديات دول القارة الإفريقية سوف تنمو بنحو 3.2 % عام 2021 مقابل 6 في المائة فى بقية مناطق العالم.

وأبدت جورجيفا - في كلمتها خلال مؤتمر تمويل الاقتصاديات الإفريقية المنعقد اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس- أملها ان تستغل الزيادة فى احتياطيات صندوق النقد الدولى من حقوق السحب الخاصة والتى تقدر بنحو 650 مليار دولار من جانب الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة.

وحثت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى الدول المانحة والمجتمع الدولى والقطاع الخاص على العمل معا لمواجهة قضية الديون وخاصة بإفريقيا.

بدوره توقع بنك التنمية الافريقى انزلاق اكثر من 39 مليون شخص الى هوة الفقر وزيادة ازمة الديون بالقارة الافريقية العام الحالى جراء جائحة فيروس كورونا.

كان صندوق النقد الدولى قد خصص 23 مليار دولار في شكل تمويل مباشر إلى الدول الواقعة جنوبي الصحراء في إفريقيا التي انكمش إجمالي نموها الاقتصادى بنحو 1.9 % في 2020.

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ يوم

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

جوارديولا يصدم أجويرو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحدد صفقات الزمالك الجديدة

منذ 35 دقيقة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ ساعتين

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

07:17 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

08:28 م

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

04:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله