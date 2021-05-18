"النقد الدولي" يتوقع نمو اقتصاديات إفريقيا بنحو 3.2 % في 2021





قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا إن اقتصاديات دول القارة الإفريقية سوف تنمو بنحو 3.2 % عام 2021 مقابل 6 في المائة فى بقية مناطق العالم.





وأبدت جورجيفا - في كلمتها خلال مؤتمر تمويل الاقتصاديات الإفريقية المنعقد اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس- أملها ان تستغل الزيادة فى احتياطيات صندوق النقد الدولى من حقوق السحب الخاصة والتى تقدر بنحو 650 مليار دولار من جانب الدول الغنية لمساعدة الدول الفقيرة.





وحثت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى الدول المانحة والمجتمع الدولى والقطاع الخاص على العمل معا لمواجهة قضية الديون وخاصة بإفريقيا.





بدوره توقع بنك التنمية الافريقى انزلاق اكثر من 39 مليون شخص الى هوة الفقر وزيادة ازمة الديون بالقارة الافريقية العام الحالى جراء جائحة فيروس كورونا.





كان صندوق النقد الدولى قد خصص 23 مليار دولار في شكل تمويل مباشر إلى الدول الواقعة جنوبي الصحراء في إفريقيا التي انكمش إجمالي نموها الاقتصادى بنحو 1.9 % في 2020.