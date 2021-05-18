محافظ القاهرة: 13912 وحدة سكنية جديدة لأهالي العشوائيات بنهاية العام







ونوه اللواء خالد عبد العال إلى أن المشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجاري 2021، تشمل: أرض الخيالة، ومؤسسة معا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومصنع 18 الحربي، والمنيل القديم، بإجمالي 13912 وحدة سكنية.



وأكد محافظ القاهرة أن هناك توجيهات من معالي السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية، وسرعة نقل الأهالي إلى الوحدات السكنية التي يتم تأسيسها.



كشف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، آخر تطورات مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة مؤكدا أن المشروعات التي تم تنفيذها، تشمل الأسمرات1 و2 و3، وأهالينا 1 و2، والمحروسة 1 و2، وروضة السيدة 1 بإجمالي عدد وحدات سكنية 26449 وحدة.