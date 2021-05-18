محافظ القاهرة: 13912 وحدة سكنية جديدة لأهالي العشوائيات بنهاية العام

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محافظ القاهرة: 13912 وحدة سكنية جديدة لأهالي العشوائيات بنهاية العام
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:20 م
إسماعيل منطاوي
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كشف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، آخر تطورات مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة مؤكدا أن المشروعات التي تم تنفيذها، تشمل الأسمرات1 و2 و3، وأهالينا 1 و2، والمحروسة 1 و2، وروضة السيدة 1 بإجمالي عدد وحدات سكنية 26449 وحدة.
ونوه اللواء خالد عبد العال إلى أن المشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجاري 2021، تشمل: أرض الخيالة، ومؤسسة معا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومصنع 18 الحربي، والمنيل القديم، بإجمالي 13912 وحدة سكنية.
وأكد محافظ القاهرة أن هناك توجيهات من معالي السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية، وسرعة نقل الأهالي إلى الوحدات السكنية التي يتم تأسيسها.
ونوه اللواء خالد عبد العال إلى أن المشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجاري 2021، تشمل: أرض الخيالة، ومؤسسة معا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومصنع 18 الحربي، والمنيل القديم، بإجمالي 13912 وحدة سكنية.
وأكد محافظ القاهرة أن هناك توجيهات من معالي السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية، وسرعة نقل الأهالي إلى الوحدات السكنية التي يتم تأسيسها.
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