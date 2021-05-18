خبير دولي يُفجر مفاجأة قبل الملء الثاني لسد النهضة (فيديو)



كشف الدكتور أريس جورجاكاكوس، الأستاذ بكلية الهندسة المدنية والبيئية في جامعة جورجيا للتكنولوجيا، عن أهمية التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث قبل الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدًا أنه من المهم أن يكون هناك اتفاق ملزم قبل الملء؛ لأن هناك العديد من المشكلات والعديد من الفوائد التي ممكن أن يخرجها السد، وعلى كل الدول أن تتفق بشأن شروط التشغيل والتخزين.



وأضاف جورجاكاكوس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، أن تأثير هذا السد على المنظومة الكلية للنيل الشرقي يعتمد على الإجراءات التي سيتم تطبيقها بشأن الملء وتنظيم العمل، مؤكدًا أنه يجب أن يكون سد النهضة محكومًا باتفاقية.



ونوه بأن أي زيادة في استهلاك المياه سيؤثر على الجميع، ولذلك يجب أن يكون هناك اتفاقية حاكمة، لافتًا إلى أن التبخر يصل إلى 100%، بالإضافة إلى اختلاف الفيضان في كل عام، والذي قد يصل إلى الجفاف.



وذكر أن سد النهضة يمكن أن يكون ذو فائدة كبيرة، وإنما يكون ضارًا إذا لم يكن هناك تعاون في تنظيم عمله خاصة خلال مواسم الجفاف.

