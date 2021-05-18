وزير الاتصالات: وسائل مكافحة الغش الإلكتروني هذا العام فعالة ومحكمة





قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الوزارة تهتم بتطوير العنصر البشري، وتوسيع قاعدة الكوادر المتدربة في كافة قطاع نظام المعلومات، لان العنصر البشري هو المحرك الاساسي، لكي تتبوأ مصر مكانتها في قطاع اتصالات المعلومات سواء على المستوى الاقليمي او العالمي.وتابع "طلعت"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن البنية الأساسية لقطاع الاتصالات استطاعت أن تتحمل الاستهلاك الذي تضاعف مع ازمة كورونا، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مشكلة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في إقامة الامتحان بشكل الكترونيوأشار إلى أن هناك العديد من الاجراءات التي قامت بها الوزارة لمكافحة الغش الالكتروني، وستكون هذه الاجراءات فعالة ومحكمة.