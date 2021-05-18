"عضو بالنواب" يشكر الرئيس السيسى لتقديم دعم 500 مليون دولار لإعمار غزة







توجه الدكتور كريم بدر حلمى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، وعضو اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة لصيادلة مصر، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لاتخاذ قرارات بتقديم دعم ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة، بعد الهجوم الغاشم على الفلسطينين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى القدس الشرقية.



وثمن بدر، جهود الدولة المصرية المبذولة وتقديمها دعم مالى وطبى للاشقاء الفلسطينين، مشيرا إلى إن دور مصر يدعو للفخر فلم يقتصر فقط على الدعم المالى، بل تم تقديم دعم طبى وفتح معبر رفح لعلاج المصابين الفلسطينين بمستشفيات شمال سيناء، وارسال ادوية ومستلزمات طبية لتوفير احتياجات المستشفيات داخل قطاع غزة.





واكد على إن مصر كانت ولازالت من اكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، مشيدا بالموقف المصرى المشرف دائما فى الازمات التى يتعرض لها الاشقاء الفلسطينين وتضامن الشعب المصرى مع الشعب الفلسطينى فى قضيتهم العادلة.



وشدد بدر، على رفض الانتهاكات التى تحدث فى "حى الشيخ الجراح" فى القدس الشرقية، مؤكدا على دعم سكان الحى ومساندتهم ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلى التى تنتهك جميع مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات.