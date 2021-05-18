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هنا الزاهد تكرر خطأ محمد رمضان

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:31 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هنا الزاهد .. يحرص الفنانون والمشاهير على مشاركة نجومهم يومياتهم، عبر حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

هنا الزاهد

وتصدرت الفنانة هنا الزاهد تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الثلاثاء، عقب تكرارها خطأ محمد رمضان، المتمثل في أزمته الشهيرة مع الراحل الطيار أشرف أبو اليسر.

هنا الزاهد تكرر أزمة محمد رمضان

وفاجأت هنا الزاهد جمهورها ومحبيها، بإطلالة غريبة وغير معتادة، حيث نشرت صورة لها من داخل كابينة الطائرة وهى جالسة بجوار الطيار.

هنا الزاهد داخل طائرة

وشاركت هنا الزاهد صورتها من داخل كبينة الطيار على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام" لتنهال عليها التعليقات، التي شبهت صورتها بالصورة التي سببت أزمة كبيرة بين محمد رمضان والطيار المفصول.

الهجوم على هنا الزاهد

ولاقت النجمة هنا الزاهد سيلاً من التعليقات السلبية، من قبل متابعيها، ولاسيماً بعدما هاجم الجمهور محمد رمضان في واقعته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، والتي تسببت في منعه من التحليق مدى الحياة.

نصيحة الجمهور للفنانة هنا الزاهد

ونصح هنا زاهد جمهورها عقب نشرها صورتها من داخل الكابينة، بضرورة حذف الصورة، حتى لا تكرر ما فعله محمد رمضان، مع الطيار الذي قطع عيشه إلى أن فارق الحياة.

آخر أعمال هنا الزاهد

يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان في رمضان 2021، حيث شاركت النجم محمد إمام في مسلسل "النمر"، حيث لاقت هجوما كبيراً من قبل محبيها بسبب مشاركته بدور ثانوي، بعدما  قدمت بطولتها المطلقة الأولى في مسلسل "حلو الدنيا سكر".

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