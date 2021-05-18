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وزير المالية يكشف حقيقة فرض ضرائب وجمارك جديدة (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:04 م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة خصصت 5.5 مليار جنيه من الموازنة لدعم مرفق السكة الحديد، مشيرًا إلى أن وزارة النقل بالتعاون مع المالية تضع حلول جزرية للهيكل المالي للسكة الحديد.

وتابع وزير المالية، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء،: "مع بداية العام المالي الجديد سيكون لدى السكة الحديد هيكل مالي جيد للغاية".

ولفت إلى أن الجمارك والضرائب لا يوجد فيها أي زيادة هذا العام، معقبًا: " الدولة لن تقوم بأي إجراء يؤثر بالسلب على حياة الناس.. ربنا كارم مصر وهيكرم مصر".

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الكلمات المفتاحية

وزارة المالية دعم السكك الحديدية الضرائب الجديدة الجمارك الجديدة

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