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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مصر في طليعة الأطراف الساعية لوقف العدوان (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:36 م
كساب أحمد
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قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، إن العمل يستمر ليل نهارا مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة « صدى البلد»، نرحب بأي جهد لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وكل وقت يمر ندفع ثمنه من أرواح الأبرياء.

ووجه السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة تحية لجهود مصر قيادة وشعبا سواء فيما يتعلق بمحاولات وقف العدوان أو المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها لتضميد الجراح مؤكدا أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة مساعدات عاجلة لقطاع غزة.

وتابع: مصر في طليعة الأطراف التي تعمل ليل نهار لوقف العدوان موجها الشكر للقيادة المصرية.

وأوضح أن تحركا منتظرا ستقوم به فلسطين في المحاكم الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها العدو ضد الإنسانية مخالفا كل القوانين الدولية.

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