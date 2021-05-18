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وزير المالية عن تدبير شؤون الموازنة: "ربنا كارم مصر.. بيبعتلنا رزق من حيث لا نحتسب" (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:22 م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 500 سيارة تم تسليها في إطار تنفيذ مبادرة "إحلال وتجديد السيارات"، مشيرًا إلى أن المبادرة تسير بشكل جيد، خاصة ان عدد مستوي الشروط في هذه المبادرة يقدر بـ38 الف.

وتابع "معيط"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة قات بتطبيق بعض الأفكار المبتكرة خلال الفترة الأخيرة التي زادت من إيرادات الدولة، معقبًا: " تحس أن ربنا بعتلنا رزق من حيث لا نحتسب"

وأضاف:" مع إرهاق العمل، والوصل متأخرًا إلى المنزل، ممكن انام أي ساعة او ساعتين، لو في أي مشكلة مش بقدر أنام طول الليل لحد ما يطلع عليا النهار، بس هرجع وأقول.. ربنا سبحانه وتعالى كارم مصر، انا مؤمن بهذا بشكل مطلق"

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