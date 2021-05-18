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خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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حذر الدكتور أريس جورجاكاكوس، الأستاذ بكلية الهندسة المدنية والبيئية في جامعة جورجيا للتكنولوجيا، من أن وضع سد النهضة بالصورة الحالية له آثار كبيرة على دول المصب.

وأضاف جورجاكاكوس، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون"، أن من مصلحة إثيوبيا أن تبرم اتفاقية لا تؤدي مصر أو السودان إلى الدرجة ستجعلهما يبحثان إلى طرق بديلة لمعارضة إثيوبيا في ملء السد.

وأشار إلى أن هناك استراتيجية موجودة وطرق موجودة بالفعل لاتباعها كي لا تؤذي أحد، لافتًا إلى أن هناك استراتيجيات لفعل ذلك دون إيذاء ملايين البشر في مصر والسودان، مشددًا على أنه يجب على إثيوبيا ألا تتصرف بشكل أحادي في ملف سد النهضة.

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