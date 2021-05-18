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عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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أفادت وسائل الإعلام الدولية في خبر عاجل لها عن شن طيران الاحتلال الإسرائيلي لغارات عنيفه جدا  تستهدف خانيونس ورفح ومنطقة الزنه جنوب غزة.

 

وفي سياق منفصل، كان قدألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة دخانية باتجاه الحشود المشاركة في التظاهرة الداعمة لفلسطين عند حدود بلدة العديسة جنوبي لبنان، بعد رمي المشاركين الحجارة باتجاه الجانب الإسرائيلي.

 

كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين وقد أصيب عدد منهم بحالات اختناق.

 

وكان  الجيش الإسرائيلي أطلق النار على دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني قرب السياج التقني المحاذي لمستعمرة "المنارة".

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غزة غارات الاحتلال رفح خانيونس الاحتلال الاسرائيلي

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