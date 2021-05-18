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نور الزين يحصد نجاحات عدّة بأحدث إصداراته الغنائية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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حققت أغنية النجم العراقي نور الزين الجديدة والتي جاءت بعنوان “على طول”، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر المنصات الرقمية.

وحقق الفيديو كليب أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إصدارها عبر موقع “يوتيوب”، كما تصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في عدد من البلدان العربية ونذكر من بينها العراق ولبنان والإمارات.

العمل من ألحان نور الزين وكلمات قصي عيسى، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرجة اللبنانية رندلا قديح وتم تصويره في لبنان بفكرة شبابية مميّزة تناسب أجواء الموسم الصيفي.

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