بنزيما يعلق على عودته لمنتخب فرنسا

عبر كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب عودته مرة أخرى لصفوف منتخب فرنسا بعد غياب دام ٥ سنوات.

وكتب بنزيمة عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"فخور جدًا بهذه العودة إلى المنتخب الفرنسي وبالثقة التي أُوليت لي".

وأضاف :"شكرا لعائلتي ولأصدقائي ولفريقي ولكم .. ولكل من دعموني دائما

‏الحمد لله".

وكان ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قد أعلن اليوم قائمة الديوك التي ستشارك في اليورو وشهدت عودة بنزيمة مجددًا بعد غياب طويل.