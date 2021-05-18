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بنزيما يعلق على عودته لمنتخب فرنسا
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:59 م
علي نبوي
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عبر
كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب عودته مرة أخرى لصفوف منتخب
فرنسا بعد غياب دام ٥ سنوات.
وكتب
بنزيمة عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"فخور جدًا بهذه
العودة إلى المنتخب الفرنسي وبالثقة التي أُوليت لي".
وأضاف
:"شكرا لعائلتي ولأصدقائي ولفريقي ولكم .. ولكل من دعموني دائما
الحمد
لله".
وكان
ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قد أعلن اليوم قائمة الديوك التي ستشارك
في اليورو وشهدت عودة بنزيمة مجددًا بعد غياب طويل.
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