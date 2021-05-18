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بنزيما يعلق على عودته لمنتخب فرنسا

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب عودته مرة أخرى لصفوف منتخب فرنسا بعد غياب دام ٥ سنوات.

 

وكتب بنزيمة عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"فخور جدًا بهذه العودة إلى المنتخب الفرنسي وبالثقة التي أُوليت لي".

 

وأضاف :"شكرا لعائلتي ولأصدقائي ولفريقي ولكم .. ولكل من دعموني دائما

‏الحمد لله".

 

وكان ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قد أعلن اليوم قائمة الديوك التي ستشارك في اليورو وشهدت عودة بنزيمة مجددًا بعد غياب طويل.

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