Advertisements

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يخطط مسؤولو الأهلي للتعاقد مع أحد مواهب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي يستهدف ضم إبراهيم عادل في الصيف 

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، طلب التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي يبحثوا ضم إبراهيم عادل بشكل مجاني بناءا على ثغرة في عقد اللاعب مع فريقه بيراميدز في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي الأهلي حصلوا على توقيع عقود رغبة من قبل إبراهيم عادل مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، تمهيدا في الفترة المقبلة من الانتقالات.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام صن دوانز الجنوب إفريقي،  في تمام الساعة الثالثة من مساء السبت 22 مايو الجاري.

و يحمل الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية " 2019 - 2020"، بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي بهدفين مقابل هدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الأهلي إبراهيم عادل

أخبار تهمك

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة نارية.. الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ 33 دقيقة

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ يوم

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

منذ أقل من ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحدد صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

عاجل - بالأسماء.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي في الصيف

موسيماني يرفض هذه الصفقة في الأهلي

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

09:42 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

07:17 م

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

09:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله