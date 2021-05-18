الأزهر للفتوى الإلكترونية: يد مصر تمتد بالخير للدنيا كلها (فيديو)

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن يد مصر تمتد بالخير للدنيا كلها وليس غريبا ما تفعله مع الأشقاء في فلسطين.



وأضاف"الحديدي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة « صدى البلد»، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام منذ بداية الأزمة يدعو للفخر ويعيدنا لزمن العزة فما تقوم به مصر موقف مشرف.



وأوضح أن رسالة شيخ الأزهر قوية منذ البداية واقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك وتوصيفه بأنه إرهاب واضح ودعا لاسترداد حق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن السلام لن يتحقق دون وقف القتل وأخذ حقوق الشعوب وإذا أراد العالم السلام فعليه إيقاف هذه الانتهاكات.

