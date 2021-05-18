Advertisements

الأزهر للفتوى الإلكترونية: يد مصر تمتد بالخير للدنيا كلها (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن يد مصر تمتد بالخير للدنيا كلها وليس غريبا ما تفعله مع الأشقاء في فلسطين.

وأضاف"الحديدي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة « صدى البلد»، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام منذ بداية الأزمة يدعو للفخر ويعيدنا لزمن العزة فما تقوم به مصر موقف مشرف.

وأوضح أن رسالة شيخ الأزهر قوية منذ البداية واقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك وتوصيفه بأنه إرهاب واضح ودعا لاسترداد حق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن السلام لن يتحقق دون وقف القتل وأخذ حقوق الشعوب وإذا أراد العالم السلام فعليه إيقاف هذه الانتهاكات.

أخبار تهمك

خاص.. حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة نارية.. الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

منذ أقل من ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ يوم

قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يسعي لخطف نجم بيراميدز

منذ 36 دقيقة

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحدد صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

عاجل.. غارات إسرائيلية عنيفه للغاية تستهدف خانيونس ورفح

09:42 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

07:17 م

خبير دولي يوجه تحذيرًا عاجلًا لإثيوبيا بشأن سد النهضة (فيديو)

09:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله